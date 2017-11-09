Current Next Futures

Das Skript verfügt über drei unabhängige Funktionen zur Bestimmung der aktuellen (nächstgelegenen) FORTS-Futures.

Der Kurzname der Futures, wie z. B. br, wird in den Parametern des Skripts angegeben.

Das Skript gibt den vollen Namen der vorherigen, aktuellen und nächsten Futures aus.

Mit Hilfe dieser Funktionen ist es einfach, einen Expert Advisor zu erstellen, der die aktuellen Futures auswählt für die die Verwendung im Strategietester und auch auf einem realen Konto.