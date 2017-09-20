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Current Next Futures - скрипт для MetaTrader 5

Sergey Chalyshev
Sergey Chalyshev

Sergey Chalyshev

4.9 (23)
5 кодов 54 темы 2398 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3269
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Cкрипт с тремя независимыми функциями для определения текущего (ближайшего) фьючерса рынка FORTS.

В параметрах вводится короткое наименование фьючерса, например br (можно мелким шрифтом).

На выходе полное наименование прошедшего, текущего и следующего фьючерса.

С помощью этих функций легко сделать советник, который сам будет выбирать текущий фьючерс и торговать его, как в тестере так и на реале.

Current Next Futures

Vortex Indicator System Vortex Indicator System

Торговая система по сигналам индикатора Vortex.

Momentum YTG Momentum YTG

Индикатор Momentum в виде цветной гистограммы.

Дифференциальный индикатор Султонова Дифференциальный индикатор Султонова

Отображение усредненных величин сил быков и медведей.

Flat Channel Flat Channel

Советник торгует в канале. При нахождении флетового канала или замедления движения рынка советник ставит отложенный ордер на пробой.