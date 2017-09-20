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Current Next Futures - скрипт для MetaTrader 5
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Cкрипт с тремя независимыми функциями для определения текущего (ближайшего) фьючерса рынка FORTS.
В параметрах вводится короткое наименование фьючерса, например br (можно мелким шрифтом).
На выходе полное наименование прошедшего, текущего и следующего фьючерса.
С помощью этих функций легко сделать советник, который сам будет выбирать текущий фьючерс и торговать его, как в тестере так и на реале.
Vortex Indicator System
Торговая система по сигналам индикатора Vortex.Momentum YTG
Индикатор Momentum в виде цветной гистограммы.
Дифференциальный индикатор Султонова
Отображение усредненных величин сил быков и медведей.Flat Channel
Советник торгует в канале. При нахождении флетового канала или замедления движения рынка советник ставит отложенный ордер на пробой.