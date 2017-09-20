Current Next Futures

Cкрипт с тремя независимыми функциями для определения текущего (ближайшего) фьючерса рынка FORTS.

В параметрах вводится короткое наименование фьючерса, например br (можно мелким шрифтом).

На выходе полное наименование прошедшего, текущего и следующего фьючерса.

С помощью этих функций легко сделать советник, который сам будет выбирать текущий фьючерс и торговать его, как в тестере так и на реале.