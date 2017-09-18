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Индикаторы

Momentum YTG - индикатор для MetaTrader 5

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
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Просмотров:
3780
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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Индикатор Momentum в виде цветной гистограммы.

Настройки индикатора:

  • Momentum Period - период индикатора.

Momentum YTG

Vortex Vortex

Индикатор из "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (январь, 2010).

Multi Stochastic Multi Stochastic

Мультивалютный советник по сигналам индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator).

Vortex Indicator System Vortex Indicator System

Торговая система по сигналам индикатора Vortex.

Current Next Futures Current Next Futures

Cкрипт с тремя независимыми функциями, для определения текущего фьючерса рынка FORTS.