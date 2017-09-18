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Momentum YTG - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Momentum в виде цветной гистограммы.
Настройки индикатора:
- Momentum Period - период индикатора.
Vortex
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Мультивалютный советник по сигналам индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator).
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Торговая система по сигналам индикатора Vortex.Current Next Futures
Cкрипт с тремя независимыми функциями, для определения текущего фьючерса рынка FORTS.