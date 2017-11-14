コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ADXCrossingMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
実際の著者：Amir

ADX_Smoothed指標のDI+とDI-ラインの交差に基づいたセマフォシグナル指標です。

図1　ADXCrossingMA指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18925

