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ADXCrossingMA - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Amir
Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений линий Di Plus и Di Minus индикатора ADX_Smoothed.
Рис.1. Индикатор ADXCrossingMA
KoliErBands_HTF
Индикатор KoliErBands с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Stopreversal
Семафорный сигнальный индикатор.
Psychological_HTF
Индикатор Psychological с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.RSIValues
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода индикатора RSI для каждого таймфрейма в виде текстового блока.