ADXCrossingMA - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Amir
Indicador de sinal de semáforo com uso do cruzamento de linhas do Di Plus e Di Minus do indicador ADX_Smoothed.
Fig.1. Indicador ADXCrossingMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18925
