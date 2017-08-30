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MA Zigzag Trend - индикатор для MetaTrader 5
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Очередной индикатор тренда ZigZag, основанный на точках экстремумов индикатора SMA. Он протягивается между ценой high на точке максимума индикатора SMA и ценой low на точке минимума. Линии восходящего тренда окрашены в красный цвет, линии нисходящего тренда — в синий. Период SMA выбирается во входных параметрах.
MA(44) Zigzag Trend
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18805
Pending orders DOWN
Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вниз от текущей цены.Pending orders UP
Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вверх от текущей цены.
RSI Trend Indicator
Простой индикатор тренда на основе изменений RSI.RSO, Relative Strength Oscillator
RSO — это RSI, представленный в виде осциллятора.