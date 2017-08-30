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Индикаторы

MA Zigzag Trend - индикатор для MetaTrader 5

Reza Anvari
Reza Anvari

Reza Anvari

Electrical Engineer, IT Programmer (C & C#, Lisp), Astrophysics Researcher
4 кода 1 комментарий
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3462
Рейтинг:
(25)
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Очередной индикатор тренда ZigZag, основанный на точках экстремумов индикатора SMA. Он протягивается между ценой high на точке максимума индикатора SMA и ценой low на точке минимума. Линии восходящего тренда окрашены в красный цвет, линии нисходящего тренда — в синий. Период SMA выбирается во входных параметрах.

MA(44) Zigzag Trend

MA(44) Zigzag Trend

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18805

Pending orders DOWN Pending orders DOWN

Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вниз от текущей цены.

Pending orders UP Pending orders UP

Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вверх от текущей цены.

RSI Trend Indicator RSI Trend Indicator

Простой индикатор тренда на основе изменений RSI.

RSO, Relative Strength Oscillator RSO, Relative Strength Oscillator

RSO — это RSI, представленный в виде осциллятора.