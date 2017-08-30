Очередной индикатор тренда ZigZag, основанный на точках экстремумов индикатора SMA. Он протягивается между ценой high на точке максимума индикатора SMA и ценой low на точке минимума. Линии восходящего тренда окрашены в красный цвет, линии нисходящего тренда — в синий. Период SMA выбирается во входных параметрах.



MA(44) Zigzag Trend