MA Zigzag Trend - indicador para MetaTrader 5
- 1833
Outro indicador de tendência ZigZag baseado em pontos extremos do indicador SMA. Ele conecta o preço high nos pontos máximos do indicador SMA com o preço low no ponto mínimo. As linhas de tendência ascendente são vermelhas e as descendentes são azuis na janela do gráfico principal. O período do SMA é selecionado no parâmetros de entrada.
MA(44) Zigzag Trend
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/18805
