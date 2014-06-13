CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Fast FrAMA - индикатор для MetaTrader 5

Roman Pritulyak | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5025
Рейтинг:
(38)
Опубликован:
Обновлен:
fastframa.mq5 (4.07 KB) просмотр
\MQL5\Include\
fastframa.mqh (6.69 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Fast Fractal Adaptive Moving Average, в отличие от опубликованной версии Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) имеет возможность выбора расчетной цены, скорость расчета увеличилась от 30 до 100 раз.

Fast FrAMA

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1880

EA based on indicator SAR, ADX and SMA 100 EA based on indicator SAR, ADX and SMA 100

Советник на базе индикаторов SMA, ADX и SAR.

IcqMessenger IcqMessenger

Система для получения информации по аське о текущем состоянии открытых позиций, счета и т.п., а также автоматического уведомления о совершаемых операциях.

Advanced ADX Advanced ADX

Индикатор Advanced ADX.

Straddle Orders Around Current Price Level Straddle Orders Around Current Price Level

Скрипт для размещения связанных ордеров на покупку и продажу вокруг текущей цены для ловли скачков цены.