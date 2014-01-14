El indicador técnico Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) fue desarrollado por John Ehlers.



Este indicador se construye basándose en el algoritmo de la Media Móvil Exponencial, en el que el factor de suavizado se calcula sobre la base de la actual dimensión fractal de la serie de precios. La ventaja de FRAMA (Media Móvil Adaptativa Fractal) consiste en la posibilidad de seguir fuertes movimientos de tendencia y también poder desacelerar lo suficiente en los momentos de consolidación de precios.

A este indicador se le puede aplicar cualquier tipo de análisis utilizado para Medias Móviles.

Indicador Media Móvil Adaptativa Fractal



Cálculo:



FRAMA(i) = A(i) * Precio(i) + (1 - A(i)) * FRAMA(i-1)

donde:

FRAMA(i) - valor actual de FRAMA;

Precio(i) - precio actual;

FRAMA(i-1) - valor anterior de FRAMA;

A(i) - el factor actual de suavizado exponencial.

El factor de suavizado exponencial se calcula según la siguiente fórmula:

A(i) = EXP(-4.6 * (D(i) - 1))

donde:

D(i) - actual dimensión fractal;

EXP() - función matemática exponencial.

La dimensión fractal de una línea recta es igual a uno. A partir de la fórmula se ve que si D = 1, entonces A = EXP(-4.6 *(1-1)) = EXP(0) = 1. Por tanto, si el precio cambia de manera lineal, no se utiliza el suavizado exponencial, ya que en tal caso la fórmula es la siguiente:

FRAMA(i) = 1 * Precio(i) + (1 - 1) * FRAMA(i-1) = Precio(i)

Es decir, el indicador sigue exactamente el precio.

La dimensión fractal de un plano es igual a dos. De la fórmula obtenemos que si D = 2, entonces el factor de suavizado A = EXP(-4.6*(2-1)) = EXP(-4.6) = 0.01. Este pequeño valor del factor de suavizado exponencial se obtiene en momentos en que el precio hace un fuerte movimiento de dientes de sierra. Una desaceleración tan fuerte corresponde a una media móvil simple de aproximadamente 200 periodos.

Fórmula de la dimensión fractal:

D = (LOG(N1 + N2) - LOG(N3))/LOG(2)

Se calcula en base a la fórmula adicional:

N(Longitud,i) = (HighestPrice(i) - LowestPrice(i))/Longitud

donde:

HighestPrice(i) - valor máximo actual para Longitud periodos;

LowestPrice(i) - valor mínimo actual para Longitud periodos;

Valores N1, N2 y N3 son respectivamente iguales a: