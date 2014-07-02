CodeBaseSeções
Fast FrAMA - indicador para MetaTrader 5

Roman Pritulyak
Visualizações:
1320
Avaliação:
(38)
Publicado:
Atualizado:
fastframa.mq5 (4.07 KB) visualização
\MQL5\Include\
fastframa.mqh (6.69 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

Fast FrAMA, em contraste com a atual versão em MQL5, foi aplicado um preço constante mais amplo que é a principal diferença, a velocidade de cálculo é aumentada por um fator numérico de 30 a 100.

Fast FrAMA

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1880

