CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BarTimerCLineRounded_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2697
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Развернуть (18) Свернуть (18)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор: Art Royal s.r.o.

Индикатор BarTimer, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas" с возможностью фиксации тайфрейма, с которого индикатор отображает данные во входных параметрах.

Дается соотношение между временем, прошедшим с начала бара, и продолжительностью всего бара в процентах.

Для корректной компиляции индикатора следует положить папку MQL5 из архива MQL5.zip в корень терминала MetaTrader5.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на www.mql4.com 01.12.2008.

Рис.1. Индикатор BarTimerCLineRounded_HTF

Рис.1. Индикатор BarTimerCLineRounded_HTF.

BarTimerCLineRounded BarTimerCLineRounded

Индикатор BarTimer, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas", с использованием данных текущего таймфрейма.

Omni_Trend_HTF Omni_Trend_HTF

Индикатор Omni_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_Color_QEMA_Envelopes_Digit_System Exp_Color_QEMA_Envelopes_Digit_System

Пробойная торговая система, построенная на сигналах индикатора Color_QEMA_Envelopes_Digit_System.

Exp_Color_PEMA_Envelopes_Digit_System Exp_Color_PEMA_Envelopes_Digit_System

Пробойная торговая система, построенная на сигналах индикатора Color_PEMA_Envelopes_Digit_System.