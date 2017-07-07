Утилита для записи тиковых котировок в формате CSV и BIN, гибкий выбор набора символов для записи.

Индикатор BarTimer, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas", с использованием данных текущего таймфрейма.

Индикатор BarTimer, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas" с возможностью фиксации тайфрейма, с которого индикатор отображает данные во входных параметрах.