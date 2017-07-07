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Omni_Trend_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Omni_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Omni_Trend.mq5.
Рис.1. Индикатор Omni_Trend_HTF.
Трендовый индикатор NRTR типа с использованием мувинга и ATR.SaveTicks
Утилита для записи тиковых котировок в формате CSV и BIN, гибкий выбор набора символов для записи.
Индикатор BarTimer, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas", с использованием данных текущего таймфрейма.BarTimerCLineRounded_HTF
Индикатор BarTimer, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas" с возможностью фиксации тайфрейма, с которого индикатор отображает данные во входных параметрах.