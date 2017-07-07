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Индикаторы

Omni_Trend_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2176
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Omni_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Omni_Trend.mq5.

Рис.1. Индикатор Omni_Trend_HTF

Рис.1. Индикатор Omni_Trend_HTF.

Omni_Trend Omni_Trend

Трендовый индикатор NRTR типа с использованием мувинга и ATR.

SaveTicks SaveTicks

Утилита для записи тиковых котировок в формате CSV и BIN, гибкий выбор набора символов для записи.

BarTimerCLineRounded BarTimerCLineRounded

Индикатор BarTimer, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas", с использованием данных текущего таймфрейма.

BarTimerCLineRounded_HTF BarTimerCLineRounded_HTF

Индикатор BarTimer, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas" с возможностью фиксации тайфрейма, с которого индикатор отображает данные во входных параметрах.