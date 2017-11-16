请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在输入参数中带有时段选择选项的 Omni_Trend 指标。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)
本指标需要 Omni_Trend.mq5 指标文件，把它保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图 1. Omni_Trend_HTF 指标.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18718
Omni_Trend
一个使用了 MA(移动平均) 和 ATR(平均波幅通道)的 NRTR(Nick Rypock 跟踪反转)类型的趋势指标。SaveTicks
这个工具程序以 CSV 和 BIN 格式记录分时报价，可以灵活设置需要写入的交易品种。
BarTimerCLineRounded
这个 BarTimer 指标是使用了在文章 "使用 CCanvas 的自定义指标和信息图" 中详细介绍的类库来实现的, 使用的是当前时段的数据。BarTimerCLineRounded_HTF
这个 BarTimer 指标是使用在文章 "使用 CCanvas 的自定义指标和信息图" 中详细介绍的类库来实现的, 它还可以在输入参数中设置固定的时段，指标显示的数据就来自这个时段。