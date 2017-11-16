一个使用了 MA(移动平均) 和 ATR(平均波幅通道)的 NRTR(Nick Rypock 跟踪反转)类型的趋势指标。

这个 BarTimer 指标是使用了在文章 "使用 CCanvas 的自定义指标和信息图" 中详细介绍的类库来实现的, 使用的是当前时段的数据。

这个 BarTimer 指标是使用在文章 "使用 CCanvas 的自定义指标和信息图" 中详细介绍的类库来实现的, 它还可以在输入参数中设置固定的时段，指标显示的数据就来自这个时段。