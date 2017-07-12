CodeBaseKategorien
ZigZag_channel - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1457
(22)
Der Kanal, der aufgrund der Spitzen und Tiefen des Indikators ZigZag erstellt wurde.

in Abb.1. Der Indikator ZigZag_channel

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18649

Boa_ZigZag_channel Boa_ZigZag_channel

Der Kanal, der aufgrund der Spitzen und Tiefen des Indikators Boa_ZigZag erstellt wurde

Nevalyashka_BreakdownLevel Nevalyashka_BreakdownLevel

Die Strategie des Handels - der Durchbruch des Maximums/Minimums auf dem gewählten Zeitraum.

Zigzag2_R_channel Zigzag2_R_channel

Der Kanal, der aufgrund der Spitzen und Tiefen des Indikators Zigzag2_R_Color erstellt wurde.

CMqlParams CMqlParams

Die Container-Klasse, die eine Kette von Methoden für das schnelle Hinzufügen der Parameter und der Entfernung der Codes-Zeilen verwendet.