Индикатор Color_QEMA_Envelopes_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор Color_PEMA_Envelopes_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора Zigzag2_R_Color.

Закрытие всех открытых позиций по проценту от прибыли.