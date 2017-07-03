CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ZigZag_channel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2909
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора ZigZag.

Рис.1. Индикатор ZigZag_channel

Рис.1. Индикатор ZigZag_channel

Color_PEMA_Envelopes_Digit_HTF Color_PEMA_Envelopes_Digit_HTF

Индикатор Color_PEMA_Envelopes_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Color_QEMA_Envelopes_Digit_HTF Color_QEMA_Envelopes_Digit_HTF

Индикатор Color_QEMA_Envelopes_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Zigzag2_R_channel Zigzag2_R_channel

Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора Zigzag2_R_Color.

Trailing_Profit Trailing_Profit

Закрытие всех открытых позиций по проценту от прибыли.