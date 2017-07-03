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ZigZag_channel - индикатор для MetaTrader 5
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Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора ZigZag.
Рис.1. Индикатор ZigZag_channel
Color_PEMA_Envelopes_Digit_HTF
Индикатор Color_PEMA_Envelopes_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Color_QEMA_Envelopes_Digit_HTF
Индикатор Color_QEMA_Envelopes_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Zigzag2_R_channel
Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора Zigzag2_R_Color.Trailing_Profit
Закрытие всех открытых позиций по проценту от прибыли.