请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Color_PEMA_Digit_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 965
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中带有时段选择选项的 Color_PEMA_Digit 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)
本指标需要 Color_PEMA_Digit.mq5 指标文件，要把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图 1. Color_PEMA_Digit_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18538
LifeHack Ticks
一个订单分时的指标 (卖家报价和买家报价). 显示了最近的300个订单分时。四重指数移动平均
使用了四重EMA平均的移动平均，可以设置真实周期数，也可以水平或者垂直平移指标。
FractalSystem
一个基于分形的指标。LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels
一个分形的变化。