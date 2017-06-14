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Swing_line_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Swing_line с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Swing_line.mq5.
Рис.1. Индикатор Swing_line_HTF
Exp_XROC2_VG_Tm
Эксперт Exp_XROC2_VG_Digit_Tm на основе сигналов осциллятора XROC2_VGXROC2_VG_HTF
Индикатор XROC2_VG с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Exp_XROC2_VG_X2
Трендовая торговая система Exp_XROC2_VG_X2 на основе сигналов двух индикаторов XROC2_VGPIPQind
Трендовый индикатор