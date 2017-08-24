CodeBaseSeções
Swing_line_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Indicador Swing_line com funcionalidade que permite alterar o período do indicador nos parâmetros de entrada

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período de gráfico de indicador (timeframe)

Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo Swing_line.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. indicador Swing_line_HTF


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18525

