Swing_line_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1276
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador Swing_line com funcionalidade que permite alterar o período do indicador nos parâmetros de entrada
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período de gráfico de indicador (timeframe)
Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo Swing_line.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. indicador Swing_line_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18525
