XROC2_VG_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1251
(18)
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XROC2_VG.mq5 (19.84 KB) 预览
XROC2_VG_HTF.mq5 (25.43 KB) 预览
在输入参数中带有时段选择选项的 XROC2_VG 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)

本指标需要 XROC2_VG.mq5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图 1. XROC2_VG_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18522

