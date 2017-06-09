Мувинг с пятикратным EMA усреднением, с вещественным периодом и возможностью сдвига индикатора в горизонтальном и вертикальном направлении.

Мувинг с пятикратным EMA усреднением, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков