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Индикаторы

XROC2_VG_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1881
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор XROC2_VG с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XROC2_VG.mq5.

Рис.1. Индикатор XROC2_VG_HTF

Рис.1. Индикатор XROC2_VG_HTF

Pentuple Exponential Moving Average Pentuple Exponential Moving Average

Мувинг с пятикратным EMA усреднением, с вещественным периодом и возможностью сдвига индикатора в горизонтальном и вертикальном направлении.

Color_PEMA_Digit Color_PEMA_Digit

Мувинг с пятикратным EMA усреднением, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков

Exp_XROC2_VG_Tm Exp_XROC2_VG_Tm

Эксперт Exp_XROC2_VG_Digit_Tm на основе сигналов осциллятора XROC2_VG

Swing_line_HTF Swing_line_HTF

Индикатор Swing_line с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах