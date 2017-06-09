Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
XROC2_VG_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1881
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор XROC2_VG с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XROC2_VG.mq5.
Рис.1. Индикатор XROC2_VG_HTF
Pentuple Exponential Moving Average
Мувинг с пятикратным EMA усреднением, с вещественным периодом и возможностью сдвига индикатора в горизонтальном и вертикальном направлении.Color_PEMA_Digit
Мувинг с пятикратным EMA усреднением, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков
Exp_XROC2_VG_Tm
Эксперт Exp_XROC2_VG_Digit_Tm на основе сигналов осциллятора XROC2_VGSwing_line_HTF
Индикатор Swing_line с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах