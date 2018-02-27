MT5 标准偏差通道

请观看如何免费下载自动交易
这个指标是设计用于绘制标准偏差通道的，
在 MetaTrader 5 菜单中提供了一个用于绘制标准偏差通道的工具 (插入 -> 对象 -> 通道 -> 标准偏差通道)。
现在，这个指标使用更加方便，而效果是一样的。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/18330
