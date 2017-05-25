Standard Deviation Channel MT5

Этот индикатор разработан для того, чтобы отрисовывать канал стандартного отклонения.

MT5 предоставляет инструмент для построения канала стандартной девиации в меню терминала (Insert -> Objects -> Channels -> StdDev Channel).

Данный индикатор предоставляет те же возможности, но более удобен в использовании.