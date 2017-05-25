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Standard Deviation Channel MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор разработан для того, чтобы отрисовывать канал стандартного отклонения.
MT5 предоставляет инструмент для построения канала стандартной девиации в меню терминала (Insert -> Objects -> Channels -> StdDev Channel).Данный индикатор предоставляет те же возможности, но более удобен в использовании.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18330
Vertical line
Индикатор рисует, а затем перемещает нарисованную вертикальную линию (OBJ_VLINE) на заданное время (часы и минуты).exp_Amstell-SL
Покупка, если цена открытия последней позиции выше текущей цены.
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