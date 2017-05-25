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Индикаторы

Standard Deviation Channel MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Ziheng Zhuang
Ziheng Zhuang

Ziheng Zhuang

4.9 (127)
About me：a C/C++ programmer and forex trader, develop MT4/5 apps from October 2007.
Email: admin@fxmeter.com
My products： https://www.mql5.com/en/users/fxmeter/seller
24 продукта 25 кодов 26 тем 1377 комментариев
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Просмотров:
3451
Рейтинг:
(38)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\
StandardDeviationChannel.mq5 (6.59 KB) просмотр
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Этот индикатор разработан для того, чтобы отрисовывать канал стандартного отклонения.

MT5 предоставляет инструмент для построения канала стандартной девиации в меню терминала (Insert -> Objects -> Channels -> StdDev Channel).

Данный индикатор предоставляет те же возможности, но более удобен в использовании. 

Standard Deviation Channel MT5

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18330

Vertical line Vertical line

Индикатор рисует, а затем перемещает нарисованную вертикальную линию (OBJ_VLINE) на заданное время (часы и минуты).

exp_Amstell-SL exp_Amstell-SL

Покупка, если цена открытия последней позиции выше текущей цены.

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