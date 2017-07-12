und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Standard Deviation Channel MT5 - Indikator für den MetaTrader 5
Dieser Indikator wurde damit entwickelt, um den Kanal der Standardabweichung zu zeichnen.
MT5 bietet das Instrument für den Aufbau des Kanals der Standarddeviation im Menü des Terminalen an (Insert -> Objects -> Channels -> StdDev Channel).Der vorliegende Indikator bietet die gleichen Möglichkeiten an, aber er ist bequemer bei der Verwendung.
