Standard Deviation Channel MT5

Dieser Indikator wurde damit entwickelt, um den Kanal der Standardabweichung zu zeichnen.

MT5 bietet das Instrument für den Aufbau des Kanals der Standarddeviation im Menü des Terminalen an (Insert -> Objects -> Channels -> StdDev Channel).

Der vorliegende Indikator bietet die gleichen Möglichkeiten an, aber er ist bequemer bei der Verwendung.