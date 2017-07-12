CodeBaseKategorien
Indikatoren

Standard Deviation Channel MT5 - Indikator für den MetaTrader 5

Dieser Indikator wurde damit entwickelt, um den Kanal der Standardabweichung zu zeichnen.

MT5 bietet das Instrument für den Aufbau des Kanals der Standarddeviation im Menü des Terminalen an (Insert -> Objects -> Channels -> StdDev Channel).

Der vorliegende Indikator bietet die gleichen Möglichkeiten an, aber er ist bequemer bei der Verwendung. 

Standard Deviation Channel MT5

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/18330

