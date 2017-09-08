コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TotalPowerIndicatorX_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つTotalPowerIndicatorXインジケーター。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //インジケーターチャートの期間 (時間枠)

インジケーターに正しい動作をさせるには、コンパイル済みの TotalPowerIndicatorX.mq5 インジケーターファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators. に配置します。

図1. TotalPowerIndicatorX_HTF インジケーター

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18310

