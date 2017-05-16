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Индикаторы

TotalPowerIndicatorX_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1768
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор TotalPowerIndicatorX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TotalPowerIndicatorX.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор TotalPowerIndicatorX_HTF

Рис.1. Индикатор TotalPowerIndicatorX_HTF

cheduecoglioni cheduecoglioni

Мы ждем, когда TP или SL сработают, и после этого открываем позицию в противоположном направлении. Проверка на достаточность средств перед отсылкой торгового приказа. OnTradeTransaction.

Size of candles (text) Size of candles (text)

Размер бара. Размер свечи считается по формуле: "уменьшаемое" минус "вычитаемое".

CandleRange CandleRange

Две гистограммы в одном окне, показывающие максимальные усредненные отклонения цены от первоначального значения, измеряемые в пунктах.

Exp_TotalPowerIndicatorX Exp_TotalPowerIndicatorX

Эксперт Exp_TotalPowerIndicatorX на основе сигналов осциллятора TotalPowerIndicatorX с возможностью жёсткой фиксации временного диапазона торговли