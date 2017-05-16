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TotalPowerIndicatorX_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор TotalPowerIndicatorX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TotalPowerIndicatorX.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор TotalPowerIndicatorX_HTF
Мы ждем, когда TP или SL сработают, и после этого открываем позицию в противоположном направлении. Проверка на достаточность средств перед отсылкой торгового приказа. OnTradeTransaction.Size of candles (text)
Размер бара. Размер свечи считается по формуле: "уменьшаемое" минус "вычитаемое".
Две гистограммы в одном окне, показывающие максимальные усредненные отклонения цены от первоначального значения, измеряемые в пунктах.Exp_TotalPowerIndicatorX
Эксперт Exp_TotalPowerIndicatorX на основе сигналов осциллятора TotalPowerIndicatorX с возможностью жёсткой фиксации временного диапазона торговли