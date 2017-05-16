Мы ждем, когда TP или SL сработают, и после этого открываем позицию в противоположном направлении. Проверка на достаточность средств перед отсылкой торгового приказа. OnTradeTransaction.

Размер бара. Размер свечи считается по формуле: "уменьшаемое" минус "вычитаемое".