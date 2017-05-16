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Индикаторы

CandleRange - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2404
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Две гистограммы в одном окне, показывающие максимальные усредненные отклонения цены от первоначального значения, измеряемые в пунктах. Верхняя, зеленая гистограмма - это усредненная разность между High и Open ценового ряда, нижняя, розовая гистограмма - Low и Open ценового ряда. Яркий цвет для верхней гистограммы - рост хая свечи, для нижней - падение лоу свечи. Темные цвета - наоборот.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор CandleRange

Рис.1. Индикатор CandleRange

TotalPowerIndicatorX_HTF TotalPowerIndicatorX_HTF

Индикатор TotalPowerIndicatorX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

cheduecoglioni cheduecoglioni

Мы ждем, когда TP или SL сработают, и после этого открываем позицию в противоположном направлении. Проверка на достаточность средств перед отсылкой торгового приказа. OnTradeTransaction.

Exp_TotalPowerIndicatorX Exp_TotalPowerIndicatorX

Эксперт Exp_TotalPowerIndicatorX на основе сигналов осциллятора TotalPowerIndicatorX с возможностью жёсткой фиксации временного диапазона торговли

XMA_KLx5_Cloud_HTF XMA_KLx5_Cloud_HTF

Индикатор XMA_KLx5_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.