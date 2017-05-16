Две гистограммы в одном окне, показывающие максимальные усредненные отклонения цены от первоначального значения, измеряемые в пунктах. Верхняя, зеленая гистограмма - это усредненная разность между High и Open ценового ряда, нижняя, розовая гистограмма - Low и Open ценового ряда. Яркий цвет для верхней гистограммы - рост хая свечи, для нижней - падение лоу свечи. Темные цвета - наоборот.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор CandleRange