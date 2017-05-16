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CandleRange - индикатор для MetaTrader 5
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Две гистограммы в одном окне, показывающие максимальные усредненные отклонения цены от первоначального значения, измеряемые в пунктах. Верхняя, зеленая гистограмма - это усредненная разность между High и Open ценового ряда, нижняя, розовая гистограмма - Low и Open ценового ряда. Яркий цвет для верхней гистограммы - рост хая свечи, для нижней - падение лоу свечи. Темные цвета - наоборот.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор CandleRange
Индикатор TotalPowerIndicatorX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.cheduecoglioni
Мы ждем, когда TP или SL сработают, и после этого открываем позицию в противоположном направлении. Проверка на достаточность средств перед отсылкой торгового приказа. OnTradeTransaction.
Эксперт Exp_TotalPowerIndicatorX на основе сигналов осциллятора TotalPowerIndicatorX с возможностью жёсткой фиксации временного диапазона торговлиXMA_KLx5_Cloud_HTF
Индикатор XMA_KLx5_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.