und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
CandleRange - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1039
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Zwei Histogramme in einem Fenster, die maximalen durchschnittlichen Abweichungen des Preises von dem ursprünglichen Wert zeigen, die in den Punkten gemessen werden. Das obere, grüne Histogramm ist - eine mittelwertgebildete Differenz zwischen High und Open der Preisreihe, das untere, rosa Histogramm - Low und Open der Preisreihe. Die helle Farbe für das obere Histogramm - bedeutet den High-Wachstum der Kerze, für das untere - der Low-Abstieg der Kerze. Die dunklen Farben - im Gegenteil.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer veröffentlicht wurde.
in Abb.1. Der Indikator CandleRange
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18308
Diese Bibliothek bietet einen blitzschnellen Zugang zu Timeserien für die Realisierung der gewöhnlichen Methoden MQL4 (zum Beispiel, iBarShift) bei den empfindlichen Anwendungen auf MQL5.cheduecoglioni
Wir warten, wann TP oder SL ausgelöst werden, und danach öffnen wir die Position in der entgegengesetzten Richtung. Die Überprüfung, ob Mittel ausreichend sind, bevor eine Handelsoperation durchgeführt wird. OnTradeTransaction.
Der Indikator TotalPowerIndicatorX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Bollinger Bands N positions
Die Signale des Indikators (iBands, Bollinger Bands). Beim Erhalten des Signals schließen wir die entgegengesetzten Positionen.