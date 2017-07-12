CodeBaseKategorien
Indikatoren

CandleRange - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1039
(18)
CandleRange.mq5 (16.58 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Zwei Histogramme in einem Fenster, die maximalen durchschnittlichen Abweichungen des Preises von dem ursprünglichen Wert zeigen, die in den Punkten gemessen werden. Das obere, grüne Histogramm ist - eine mittelwertgebildete Differenz zwischen High und Open der Preisreihe, das untere, rosa Histogramm - Low und Open der Preisreihe. Die helle Farbe für das obere Histogramm - bedeutet den High-Wachstum der Kerze, für das untere - der Low-Abstieg der Kerze. Die dunklen Farben - im Gegenteil.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator CandleRange

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18308

