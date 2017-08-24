CodeBaseSeções
CandleRange - indicador para MetaTrader 5

Dois histogramas - numa janela - que mostram os desvios médios máximos (do preço em relação ao valor inicial) medidos em pontos. O histograma superior - verde - é a diferença média entre High e Open da série de preço; o histograma inferior - cor-de-rosa - é Low e Open da série de preço. A cor brilhante para o histograma superior é o aumento do High da vela, enquanto para o histograma inferior é a queda do Low da vela. As cores escuras, ao contrário.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem usar buffers adicionais" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador CandleRange

