Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
CandleRange - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2032
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Dois histogramas - numa janela - que mostram os desvios médios máximos (do preço em relação ao valor inicial) medidos em pontos. O histograma superior - verde - é a diferença média entre High e Open da série de preço; o histograma inferior - cor-de-rosa - é Low e Open da série de preço. A cor brilhante para o histograma superior é o aumento do High da vela, enquanto para o histograma inferior é a queda do Low da vela. As cores escuras, ao contrário.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem usar buffers adicionais" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador CandleRange
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18308
Esta biblioteca fornece veloz acesso ao TimeSeries, para implementar os métodos usuais MQL4 (por exemplo, iBarShift) em aplicativos sensíveis à latência em MQL5.cheduecoglioni
Esperamos que TP ou SL se executem, e, após isto, abrimos uma posição na direção oposta. Verifica se há fundos suficientes antes da abertura de posição. OnTradeTransaction.
Indicador TotalPowerIndicatorX com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.Bollinger Bands N positions
Sinais do indicador (iBands, Bollinger Bands). Após recebido o sinal, fechamos as posições opostas.