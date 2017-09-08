コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

キャンドルレンジ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1119
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
CandleRange.mq5 (16.58 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

1つのウィンドウに2つのヒストグラムがあり、初期値からのポイントの最大平均価格偏差が表示されます。 上部の緑のヒストグラムは、価格シリーズの高値と初めねの平均差です。 下部のヒストグラムは、安値と始値の平均差を示しています。 上部のヒストグラムの明るい色はローソク足の高さを示しています。 低いヒストグラムの明るい色はローソク足の低下を意味します。 暗い色は反対を示します。

このインジケーターは、SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します (< terminal_data_folder > \MQL5\Include にコピー)。 クラスの詳細な説明は、「追加のバッファを使用せずに中間計算の価格シリーズを平均化する」を参照してください。

図1. CandleRange インジケーター

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18308

