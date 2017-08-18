在一个窗口中的两个柱形图，显示了距离初始值的最大平均价格偏移点数。 上方的绿色柱形图是最高价和开盘价序列平均值的差异，下方的柱形图显示的是最低价和平均价序列平均值的差距。上方柱的颜色浅指示的是烛形最高价的增长，下方柱形图的浅色意味着烛形最低价的下降。深色指示的意义相反。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的详细描述在文章 不使用额外缓冲区进行中间计算来平均价格序列 中。

图 1. CandleRange 指标