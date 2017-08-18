代码库部分
CandleRange - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
在一个窗口中的两个柱形图，显示了距离初始值的最大平均价格偏移点数。 上方的绿色柱形图是最高价和开盘价序列平均值的差异，下方的柱形图显示的是最低价和平均价序列平均值的差距。上方柱的颜色浅指示的是烛形最高价的增长，下方柱形图的浅色意味着烛形最低价的下降。深色指示的意义相反。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的详细描述在文章 不使用额外缓冲区进行中间计算来平均价格序列 中。

图 1. CandleRange 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18308

cheduecoglioni cheduecoglioni

该EA交易会等待获利或止损触发之后，再在相反方向上建立仓位。在发送交易请求之前它会检查是否有足够的资金。OnTradeTransaction.

烛形大小 (文字) 烛形大小 (文字)

烛形的大小，大小是根据下面的公式来计算的: "被减数" 减去 "减数"。

TotalPowerIndicatorX_HTF TotalPowerIndicatorX_HTF

在指标输入参数中带有时段选择选项的 TotalPowerIndicatorX 指标。

布林带的 N 个仓位 布林带的 N 个仓位

信号是根据 iBands，即布林带指标生成的，当收到信号时，就关闭反向的仓位。