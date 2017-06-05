显示每个时段最后三个柱的相应数值: 如果柱是上升的就是"1"，而如果柱是下降的就是 "0" 。

Total Power Indicator(总能量指标)，它的数值在0到100的范围之间变化。

很多交易者对在 MetaTrader 中直接操作 BTC-e 交易所很感兴趣，在交易所的 API 中, 需要通过 HMAC-SHA512 来确认参数有效性，再发送数据。SHA512 和 HMAC 计算的算法就在这个类中实现。

这是一个基于两个 Kolier_SuperTrend 指标信号的趋势交易系统。