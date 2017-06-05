代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Total_Power_Indicator_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1725
等级:
(26)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

信号箭头形式的 Total Power Indicator(总能量指标)，可以生成提醒，发送电子邮件和推送通知。

图1. Total_Power_Indicator_Signal

图1. Total_Power_Indicator_Signal

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18156

TotalPowerIndicatorX TotalPowerIndicatorX

Total Power Indicator(总能量指标)，它的数值在0到100的范围之间变化。

钢琴 钢琴

显示每个时段最后三个柱的相应数值: 如果柱是上升的就是"1"，而如果柱是下降的就是 "0" 。

SHA512 + HMAC SHA512 + HMAC

很多交易者对在 MetaTrader 中直接操作 BTC-e 交易所很感兴趣，在交易所的 API 中, 需要通过 HMAC-SHA512 来确认参数有效性，再发送数据。SHA512 和 HMAC 计算的算法就在这个类中实现。

Exp_Kolier_SuperTrend_X2 Exp_Kolier_SuperTrend_X2

这是一个基于两个 Kolier_SuperTrend 指标信号的趋势交易系统。