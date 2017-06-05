请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Total_Power_Indicator_Signal - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1725
- 等级:
-
- 已发布:
信号箭头形式的 Total Power Indicator(总能量指标)，可以生成提醒，发送电子邮件和推送通知。
图1. Total_Power_Indicator_Signal
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18156
