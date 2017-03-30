CloseAllPositions

Скрипт закрывает все позиции по текущему символу.

Индикатор, отрисовывающий цветные свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с цветами свечек индикатора StreamСCandles при наличии этих цветных свеч.