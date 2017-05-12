und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Precision Trend - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1232
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Eine Aktualisierung des bekannten Indikators "Precision Trend".
Der neue Indikator ist ähnlich dem ursprünglichen, weist aber eine Reihe wichtiger Änderungen auf. Er wird wohl ein guter Trendindikator sein. Diese Version zeichnet gefärbte Balken entsprechend dem aktuellen Status des Precision Trend Indikators im Hauptchart.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17925
Ermittelt Kerzen ohne oberen oder unteren Schatten. Indikatorstil DRAW_ARROW.Exp_CloseAllPositionsByTime
Ein Expert Advisor für das Schließen aller offenen Positionen auf dem aktuellen Symbol, wenn die aktuelle Serverzeit den in den Eingabevariablen festgelegten Zeitlimit überschritten hat.
Der Precision Trend Indikator realisiert als Histogramm.Candle shadow percent
Sucht Kerzen mit der angegebenen minimalen oder maximalen Größe des Schattens. Beschränkung nach der Größe des Körpers der Kerze.