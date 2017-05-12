CodeBaseKategorien
Indikatoren

Precision Trend - Indikator für den MetaTrader 5

Eine Aktualisierung des bekannten Indikators "Precision Trend".

Der neue Indikator ist ähnlich dem ursprünglichen, weist aber eine Reihe wichtiger Änderungen auf. Er wird wohl ein guter Trendindikator sein. Diese Version zeichnet gefärbte Balken entsprechend dem aktuellen Status des Precision Trend Indikators im Hauptchart.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17925

