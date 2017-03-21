Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Precision Trend - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4378
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Обновление известного индикатора "precision trend".
Новый индикатор похож на исходный, но в нем есть ряд важных изменений. Он обещает быть хорошим индикатором тренда. Эта версия отрисовывает на основном графике окрашенные бары в соответствии с текущим состоянием "точного тренда".
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17925
Detrended Synthetic Price (oscillator)
Индикатор цены без текущего тренда в форме осциллятора.Detrended Synthetic Price (bars)
Индикатор цены без текущего тренда (побаровый).
Precision trend (histo)
Индикатор Precision trend в виде гистограммы.Candle shadow percent
Поиск свечей с заданным минимальным или максимальным размером тени. Ограничение по размеру тела свечи.