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Индикаторы

Precision Trend - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
4378
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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Обновление известного индикатора "precision trend".

Новый индикатор похож на исходный, но в нем есть ряд важных изменений. Он обещает быть хорошим индикатором тренда. Эта версия отрисовывает на основном графике окрашенные бары в соответствии с текущим состоянием "точного тренда".

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17925

Detrended Synthetic Price (oscillator) Detrended Synthetic Price (oscillator)

Индикатор цены без текущего тренда в форме осциллятора.

Detrended Synthetic Price (bars) Detrended Synthetic Price (bars)

Индикатор цены без текущего тренда (побаровый).

Precision trend (histo) Precision trend (histo)

Индикатор Precision trend в виде гистограммы.

Candle shadow percent Candle shadow percent

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