Обновление известного индикатора "precision trend".



Новый индикатор похож на исходный, но в нем есть ряд важных изменений. Он обещает быть хорошим индикатором тренда. Эта версия отрисовывает на основном графике окрашенные бары в соответствии с текущим состоянием "точного тренда".

