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Detrended Synthetic Price (histo) - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор цены без текущего тренда был изначально разработан Джоном Эйлерсом. Есть различные пути его использования, но наиболее часто используемый (с фиксированными уровнями) очень ограничен в своем использовании. Вам нужно будет настраивать уровни отдельно для каждого символа, таймфрейма и под любую настройку любого параметра.
Версия с прерывистой сигнальной линией выглядит разумной альтернативой фиксированным уровням. Представленный вариант — побаровая версия базового осциллятора: на основном графике отрисовываются окрашенные бары. Здесь показано, как это выглядит по сравнению с отдельными осциллятором и побаровым индикатором (в зависимости от настроек окраски).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17902
Поиск свечей без верхней или без нижней тени. Стиль индикатора DRAW_ARROW.Dsl - rsx
Dsl (прерывистая сигнальная линия) - RSX.
Индикатор цены без текущего тренда (побаровый).Detrended Synthetic Price (oscillator)
Индикатор цены без текущего тренда в форме осциллятора.