Индикатор цены без текущего тренда был изначально разработан Джоном Эйлерсом. Есть различные пути его использования, но наиболее часто используемый (с фиксированными уровнями) очень ограничен в своем использовании. Вам нужно будет настраивать уровни отдельно для каждого символа, таймфрейма и под любую настройку любого параметра.



Версия с прерывистой сигнальной линией выглядит разумной альтернативой фиксированным уровням. Представленный вариант — побаровая версия базового осциллятора: на основном графике отрисовываются окрашенные бары. Здесь показано, как это выглядит по сравнению с отдельными осциллятором и побаровым индикатором (в зависимости от настроек окраски).









