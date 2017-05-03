代码库部分
指标

Detrended Synthetic Price (柱形图) - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
Detrended Synthetic Price (去趋势综合价格) 最初是由 John Ehlers 开发的，它有各种实用方法，但是我发现它最多使用(使用固定水平)的方法在使用中很有局限 (您必须为每个交易品种，时段和设置任何一个参数)。

似乎更应该使用中断信号线版本，而不是那些固定水平的版本。这个版本是基本振荡指标的柱形版本 (主图表上画出的彩色柱), 以及它与振荡指标和烛形版本的外观比较 (根据所使用的颜色选项) :



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17902

