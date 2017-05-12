Der Preisindikator ohne aktuellen Trend wurde ursprünglich vom John Ehlers entwickelt. Es gibt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, die meist verwendete Variante (mit festgelegten Ebenen) ist allerdings sehr eingeschränkt. Sie müssen die Levels für jedes Symbol, Zeitrahmen und jede Einstellung jedes Parameters separat festlegen.



Die Version mit einer stufenförmigen Signallinie scheint eine logische Alternative zu den festgelegten Ebenen zu sein. Diese Variante stellt eine Balkenversion des Basis-Oszillators dar: auf dem Hauptchart werden gefärbte Balken gezeichnet. Hier kann man sehen, wie dies im Vergleich zu einem einzelnen Oszillator und Balken-Indikator (je nach den Farbeinstellungen) aussieht.









