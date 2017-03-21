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Detrended Synthetic Price (bars) - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор цены без текущего тренда был изначально разработан Джоном
Эйлерсом. Есть различные пути его использования, но наиболее часто
используемый (с фиксированными уровнями) очень ограничен в своем
использовании. Вам нужно будет настраивать уровни отдельно для каждого
символа, таймфрейма и под любую настройку любого параметра.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17901
Detrended Synthetic Price (histo)
Индикатор цены без текущего тренда с гистограммой.Candle Shadow
Поиск свечей без верхней или без нижней тени. Стиль индикатора DRAW_ARROW.
Detrended Synthetic Price (oscillator)
Индикатор цены без текущего тренда в форме осциллятора.Precision Trend
Новая версия точного индикатора тренда.