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Индикаторы

ADXm (vhf adaptive) - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2773
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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Эта версия ADXm рассчитывается с использованием VHF (вертикального/горизонтального фильтра) для адаптации расчетного периода вместо того, чтобы работать только с фиксированными периодами.

Чтобы видеть эффекты адаптации, рекомендую использовать старшие таймфреймы (короткие периоды дают очень маленькие преимущества от любого вида адаптаций). На длинных периодах индикатор сможет отреагировать на внезапную рыночную волатильность,  удержаться в направлении тренда, если так "посоветует" адаптивный VHF. В любом случае, я рекомендовал бы поэкспериментировать с параметрами. 

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17851

FigureBuilder FigureBuilder

Этот инструмент помогает строить фигуры на графике.

Dsl - DMI oscillator Dsl - DMI oscillator

Версия осциллятора DMI в виде прерывистой сигнальной линии.

JuiceZ_HTF JuiceZ_HTF

Индикатор JuiceZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

VTS_BB VTS_BB

Трендовый индикатор VTS с использованием полос Боллинджера.