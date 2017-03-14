Эта версия ADXm рассчитывается с использованием VHF (вертикального/горизонтального фильтра) для адаптации расчетного периода вместо того, чтобы работать только с фиксированными периодами.



Чтобы видеть эффекты адаптации, рекомендую использовать старшие таймфреймы (короткие периоды дают очень маленькие преимущества от любого вида адаптаций). На длинных периодах индикатор сможет отреагировать на внезапную рыночную волатильность, удержаться в направлении тренда, если так "посоветует" адаптивный VHF. В любом случае, я рекомендовал бы поэкспериментировать с параметрами.



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