Сглаженный осциллятор Larry Williams' Percent Range с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы. В зависимости от значения входного параметра индикатора:

input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS;

Возможны два варианта цветовой индикации гистограммы индикатора:

Пробой уровней перекупленности/перепроданности; Изменение направления движения.

Для более удобного визуального восприятия гистограммы индикатор выполнен симметричным относительно нуля и изменяется в пределах от -50 до +50.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор ColorXWPR_Histogram