ColorXWPR_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1247
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Indicador ColorXWPR_Histogram com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período no gráfico do indicador (timeframe)
Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ColorXWPR_Histogram.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador ColorXWPR_Histogram_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17836
