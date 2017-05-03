代码库部分
ColorXWPR_Histogram_HTF - MetaTrader 5脚本

在输入参数中带有时段选择选项的 ColorXWPR_Histogram 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 图表周期 (时段)

为了使指标能够正确运行，要把编译好的 ColorXWPR_Histogram.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。

图1. ColorXWPR_Histogram_HTF‌ 指标

图1. ColorXWPR_Histogram_HTF‌ 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17836

VTS_Keltner VTS_Keltner

使用了 Keltner 通道的 VTS 趋势指标。

VTS_BB VTS_BB

使用了布林带的 VTS 趋势指标。

ColorKeltnerCandles ColorKeltnerCandles

本指标根据趋势的强弱和方向使用不同的颜色绘制烛形，使用了 Keltner 通道。

SSL_HTF SSL_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 SSL 指标