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Индикаторы

Cronex T RSI BBSW - индикатор для MetaTrader 5

Sergii Kozin
Sergii Kozin

Sergii Kozin

1 код
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Просмотров:
3932
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

В свое время мне понравился индикатор на MQL4, и я решил его переписать на MQL5. Данная реализация не имеет предела по отображению графических данных.

Cronex T RSI BBSW

ATRStops_v1.1_Alert ATRStops_v1.1_Alert

Трендовый индикатор, выполненный в NRTR виде с возможностью подавать алерты и отправлять почтовые и Push сообщения.

XRSXCandleKeltnerPluse_HTF XRSXCandleKeltnerPluse_HTF

Индикатор XRSXCandleKeltnerPluse с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XOSignal_HTF_Signal XOSignal_HTF_Signal

Индикатор XOSignal_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора XOSignal на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

WATR_HTF_Signal WATR_HTF_Signal

Индикатор WATR_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора WATR на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок