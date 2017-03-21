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Cronex T RSI BBSW - индикатор для MetaTrader 5
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В свое время мне понравился индикатор на MQL4, и я решил его переписать на MQL5. Данная реализация не имеет предела по отображению графических данных.
Трендовый индикатор, выполненный в NRTR виде с возможностью подавать алерты и отправлять почтовые и Push сообщения.XRSXCandleKeltnerPluse_HTF
Индикатор XRSXCandleKeltnerPluse с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор XOSignal_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора XOSignal на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.WATR_HTF_Signal
Индикатор WATR_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора WATR на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок