Cronex T RSI BBSW

我喜欢这个 MQL4 指标, 就决定使用 MQL5 重写实现它，这种实现在显示图形化数据方面没有限制。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17747
MetaCOT 2 CFTC 工具箱 (指标集) MT5
MetaCOT 2 CFTC 工具箱指标是一系列 MetaCOT 2 指标，提供了对 CFTC 报告的访问，MetaCOT 2 支持 COT, 分散性 COT, TFF 和 CIT 报告。它可以直接在 MetaTrader 终端上画出 COT 图表。所有的指标都有源代码，并且任何人都可以使用它们来创建他们自己的交易系统。Stridsman 波动质量(柱形图)
Stridsman 波动质量(柱形图).
VTS_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 VTS 指标。XCCXCandleKeltnerPluse_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 XCCXCandleKeltnerPluse 指标。