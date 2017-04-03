und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
StrangeIndicator - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 1113
- Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor: CrazyChart
Der gleitende Oszillator StrangeIndicator mit der farbigen Indikationsmöglichkeit des Durchbruchs der Ebenen Überkauf und Uberverkauf oder der Bewegungsrichtung des Histogramms. Je nach dem Wert des Eingangsparameters des Indikators:
Es gibt zwei Varianten der farbigen Indikation des Histogramms des Indikators:
- Der Durchbruch der Ebenen Überkauf/Überverkauf;
- Die Änderung der Bewegungsrichtung.
Für eine bequemere visuellen Wahrnehmung des Histogramms wurde der Indikator symmetrisch bezüglich 0 gebaut und ändert sich im Bereich von -50 bis +50.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in CodeBase 02.11.2017 veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator StrangeIndicator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17743
