Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
StrangeIndicator - indicador para MetaTrader 5
1500
Publicado:
Atualizado:
Autor real: CrazyChart
Oscilador suavizado StrangeIndicator com possibilidade de indicação colorida do rompimento de níveis de sobrevenda/sobrecompra ou direção do movimento do histograma. Dependendo do valor do parâmetro de entrada do indicador:
Existem duas variantes da indicação colorida do histograma:
- Rompimento dos níveis de sobrevenda/sobrecompra;
- Alteração de direção do movimento.
Para uma melhor percepção visual do histograma, o indicador é simétrico em relação ao zero e alterado na faixa de -50 a +50.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 02.11.2017.
Fig.1. Indicador StrangeIndicator
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17743
