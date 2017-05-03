请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
StrangeIndicator - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1497
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者: CrazyChart
平滑的 StrangeIndicator 振荡指标，使用颜色来指示超买/超卖水平的突破和柱形图的方向。根据指标输入参数的值:
input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS; //突破指示方法
柱形图的颜色有两种变化:
- 超买/超卖水平的突破;
- 方向的改变。
为了使柱形图更加容易读取，指标使用的是相对0的对称造型，并且它的数值在 -50 到 +50 之间变化。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用已经在文章 "不使用额外的缓冲区为中间计算价格序列的平均" 中详细描述过。
本指标最初是使用MQL4语言编写，并且于2017年2月11日发布在代码库中。
图1. StrangeIndicator
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17743
SuperSR6_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 SuperSR6 指标。EMA
两条移动平均的交叉。获利和止损水平是虚拟的。
Pinball machine(乒乓球机)
交易的方向是根据随机数生成器来选择的，止损和获利也是根据随机数生成器来选择的，根据可用保证金的风险百分比计算手数。代码包括了避免 "资金不足" 错误的保护。DoubleMA Crossover EA
跟踪止损，挂单。两个指标的信号 (移动平均, MA). 只在一天的某个时间段进行交易。