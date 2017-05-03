The KhaosAssault indicator with the timeframe selection option available in input parameters:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

为了使指标能够正确运行，要把编译好的 KhaosAssault 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹下。





图1. KhaosAssault_HTF 指标