平滑的商品通道指数(CCI)振荡指标，使用颜色来指示超买/超卖水平的突破以及柱形图的方向。根据指标输入参数的值:

input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS;

柱形图的颜色有两种变化:

超买/超卖水平的突破; 方向的改变。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用已经在文章 "不使用额外的缓冲区为中间计算价格序列的平均" 中详细描述过。

图1. ColorXCCI_Histogram 指标