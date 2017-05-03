请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ColorXCCI_Histogram - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1397
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
平滑的商品通道指数(CCI)振荡指标，使用颜色来指示超买/超卖水平的突破以及柱形图的方向。根据指标输入参数的值:
input ENUM_COLOR_MODE Mode=ENUM_LEVELS; //突破指示方法
柱形图的颜色有两种变化:
- 超买/超卖水平的突破;
- 方向的改变。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用已经在文章 "不使用额外的缓冲区为中间计算价格序列的平均" 中详细描述过。
图1. ColorXCCI_Histogram 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17644
ICHI_OSC
平滑的 Ichimoku 震荡指标Currencyprofits_01.1
两个 iMA 指标的交叉。根据可用保证金的风险百分比来计算手数。
ColorXMACD_Digit
在价格图表上显示的近似的MACD柱形图。TTM-Trend_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 TTM-Trend 指标。